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TikTok fenomeninden acı haber! 29 yaşında hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TikTok fenomeninden acı haber! 29 yaşında hayatını kaybetti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok’ta yaptığı yayınlarla adından söz ettiren ve 300 binden fazla takipçisi bulunan Eva Evans hayatını kaybetti. Acı haberi Evans’ın kız kardeşi yaptığı paylaşımla duyururken, genç kadının ölüm nedeni açıklanmadı.

"Club Rat" adlı komedi dizisinin başrolü ve TikTok yıldızı Eva Evans 29 yaşında hayatını kaybetti.  Evans’ın kız kardeşi Lila Joy Baumgardner, haberi hafta Instagram üzerinden duyurdu.

Joy, ünlü ismin fotoğrafını paylaşarak "24 saatin ardından kendimi hala sürekli bir inkar ve kabullenme döngüsü içinde buluyorum, bu yüzden bu haberi sindirmenin ne kadar inanılmaz ve zor olacağını biliyorum" diye yazdı.

Acısını dile getirmekte zorlanan kız kardeş sözlerinin devamında "Keşke Eva şu anda yanımda olsaydı çünkü benim söyleyemediklerimi nasıl söyleyeceğini o bilir ve daha iyi kelimeler kullanırdı” ifadelerini kullandı.

TikTok fenomeninden acı haber! 29 yaşında hayatını kaybetti - 1. Resim

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Ölüm nedeni kamuoyu ile paylaşılmayan Evans, New York'taki yaşamıyla ilgili düşüncelerini ve hikayelerini paylaştığı TikTok'ta 300.000 kişilik bir takipçi kitlesi oluşturmuştu. 

Eva Evans için Lower Manhattan'da cenaze töreni yapılacağı duyuruldu.

29 yaşındaki fenomen yazıp yönettiği ve Prime Video’da yayınlanan “Club Rat” adlı dizide rol almıştı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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