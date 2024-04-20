ABD TikTok'u yasaklayan yasayı onayladı

ABD Meclisi, TikTok'u ülkede yasaklayacak yasa tasarısını kabul etti. Eğer senatoda kabul edilirse Joe Biden'ın tek bir imzası ile TikTok yasaklanacak.

Tasarı yasalaşırsa, popüler video paylaşım uygulamasının Çinli sahibinin bir alıcı bulmak için dokuz ayı olacak, satış devam ederken olası bir üç aylık uzatma ile ya da bir yasakla karşı karşıya kalacak.

Geçtiğimiz aylarda ABD'de TikTok'a genel bir yasak getirme yasa tasarısı gündeme gelmişti ve şimdi ABD Kongresi'nin onayıyla bir sonraki aşamaya geçildi. Ancak platform hemen engellenmiyor; bunun yerine Çin bağlantılı ana şirket ByteDance'a TikTok'u satması için bir süre veriliyor. Eğer bu süre içinde satış gerçekleşmezse, TikTok ABD'de kalıcı olarak yasaklanacak.

TikTok, bu duruma karşı mümkün olan tüm yasal haklarını kullanacağını açıklamıştı. Yasakla karşı karşıya kalan platform, bu nedenle ilginç bir adım atmıştı: Kullanıcılara telefonlarına "Platformun kapatılmasını durdurun." başlıklı bir bildirim göndererek, platformun kapanmasını engellemeleri için yardım istemişti.

TikTok, uzun bir metin attığı bu bildirimde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kongre TikTok'u tamamen yasaklamayı planlıyor. 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğü elinden alınmadan önce sesinizi yükseltin. Bu yasak milyonlarca işletmeye zarar verecek, ülke çapında sayısız içerik üreticinin geçim kaynaklarını yok edecek ve sanatçıları büyük bir takipçi kitlesinden mahrum bırakacak. Kongre'ye TikTok'un sizin için ne anlama geldiğini bildirin ve HAYIR oyu vermelerini söyleyin."

Şirket, ABD'deki kullanıcılara "Senatörünüze TikTok'un sizin için ne kadar önemli olduğunu söyleyin" ve "TikTok yasağına hayır oyu vermelerini isteyin" tarzında uygulama içi mesajlar/bildirimler göndermeye başlamıştı. Bugün Elon Musk da 181 milyon takipçiye ulaşan X hesabından bu konuya dikkat çekerek, "ABD'nin TikTok'u yasaklamaması gerektiğini düşünüyorum, çünkü bu Amerika'nın her zaman savunduğu ifade özgürlüğüne aykırı olur, faydalı bile olsa." şeklinde paylaşım yaptı."