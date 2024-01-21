Trafik kazası geçiren oyuncu Metin Zakoğlu ölümden döndü! İşte son sağlık durumu
Geçtiğimiz haftalarda komşu ile davalık olan ünlü oyuncu Metin Zakoğlu trafik kazası geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Zakoğlu, "Kontrolü kaybettik, araba bariyerlere çarparak durabildi. Pert haline gelen arabadan sapasağlam çıktık çok şükür... Emniyet kemeri hayatımızı kurtardı, lütfen takmayı ihmal etmeyin" dedi.
Ünlü tiyatrocu Metin Zakoğlu, Bodrum turnesinden dönerken Balıkesir otobanında kaza geçirdi.
MAHMUT TANAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Haberi alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal "Trafik kazası geçiren değerli tiyatro sanatçısı, kıymetli dostum Metin Zakoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Sağlık durumunun iyi olması bizleri sevindirdi. Geçmiş olsun" dedi.
ZAKOĞLU HERKESİ UYARDI: EMNİYET KEMERİ TAKMAYI İHMAL ETMEYİN
OtuncuZakoğlu, "Kontrolü kaybettik, araba bariyerlere çarparak durabildi. Pert hale gelen arabadan sapasağlam çıktık çok şükür. Emniyet kemeri hayatımızı kurtardı, lütfen takmayı ihmal etmeyin" dedi.
Ünlü tiyatrocunun bir süre evde istirahat edeceği öğrenildi.
KOMŞUSU İLE DAVALIK OLMUŞTU
Metin Zakoğlu evinin görüntüsünü kayda alan komşusu Kemal B. ile davalık olmuştu. Bu kapsamda şüpheli Kemal B.'ye 'ısrarlı takip', 'özel hayata ilişkin görüntü almak ve ifşa etmek' ve 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi