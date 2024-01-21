Trafik kazası geçiren oyuncu Metin Zakoğlu ölümden döndü! İşte son sağlık durumu

21 Ocak 2024 10:50 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 11:05

Ünlü tiyatrocu Metin Zakoğlu, Bodrum turnesinden dönerken Balıkesir otobanında kaza geçirdi.

MAHMUT TANAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Haberi alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal "Trafik kazası geçiren değerli tiyatro sanatçısı, kıymetli dostum Metin Zakoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Sağlık durumunun iyi olması bizleri sevindirdi. Geçmiş olsun" dedi.

ZAKOĞLU HERKESİ UYARDI: EMNİYET KEMERİ TAKMAYI İHMAL ETMEYİN

OtuncuZakoğlu, "Kontrolü kaybettik, araba bariyerlere çarparak durabildi. Pert hale gelen arabadan sapasağlam çıktık çok şükür. Emniyet kemeri hayatımızı kurtardı, lütfen takmayı ihmal etmeyin" dedi.

Ünlü tiyatrocunun bir süre evde istirahat edeceği öğrenildi.

KOMŞUSU İLE DAVALIK OLMUŞTU

Metin Zakoğlu evinin görüntüsünü kayda alan komşusu Kemal B. ile davalık olmuştu. Bu kapsamda şüpheli Kemal B.'ye 'ısrarlı takip', 'özel hayata ilişkin görüntü almak ve ifşa etmek' ve 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.