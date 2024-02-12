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    • Tuba Ünsal, eski kiracısı Pucca'yı yerden yere vurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Tuba Ünsal, eski kiracısı Pucca&#039;yı yerden yere vurdu
    Tuba Ünsal, Pucca, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü manken, Tuba Ünsal, son günlerde kirasını ödemediği iddialarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Pucca'yı yerden yere vurdu. Ünsal, eski kiracısı olduğunu söylediği Pucca için "Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum." ifadelerini kullandı.

    Sosyal medya fenomeni Pucca son günlerde evinin kirasını ödemediği iddialarıyla gündemde. Ev sahibi Jale Tuncer, sosyal medya hesabından sitem etmiş ve Işık’ın 16 aydır kira ödemediğini iddia etmişti.  

    "ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYORUM"

    Pucca ise uzun bir süredir maddi ve manevi olarak zor  zamanlar geçirdiğini ve tek başına her şeye yetişemediğini söyleyerek evi boşaltma sürecine girdiği ifade etmişti.

    Tuba Ünsal, eski kiracısı Pucca'yı yerden yere vurdu

    TARTIŞMAYA TUBA ÜNSAL DA DAHİL OLDU

    Pucca ve evsahibinin tartışmasına oyuncu Tuba Ünsal da dahil oldu. Sosyal medya fenomeninin eski kiracısı olduğunu söyleyen Tuba Ünsal yaptığı paylaşımla gündem oldu.

    Tuba Ünsal, eski kiracısı Pucca'yı yerden yere vurdu

    "EVİMİ MAHVETTİ"

    Ünlü oyuncu Instagram hesabından ev sahibi Jale Tuncer'e destek vererek Pucca ilgili çarpıcı iddialarda bulundu; "Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. Pucca’nın ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm, aylardır kira ödemiyormuş, sonra dava eden ev sahibine hakaretler etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/Pınar. Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize  uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim.”

    Tuba Ünsal, eski kiracısı Pucca'yı yerden yere vurdu

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tuba ÜnsalPucca
    Haberler > Magazin > Tuba Ünsal, eski kiracısı Pucca'yı yerden yere vurdu
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