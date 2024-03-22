Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti! ‘Geçirmişler de geçirmişler’

Ünlü manken ve oyuncu Tuba Ünsal, iftar yapmak için çocuklarını ve çalışanlarını İstanbul Sarıyer’deki evinin yakınlarında bir restorana götürdü. Yemek sonunda gelen hesaba şaşıran Ünsal, “Geçirmişler de geçirmişler” sözleriyle isyan etti.

İstanbul’da bazı işletmelerde iftar menüleri cep yakıyor. Orucunu restoranda açmak isteyenler fiyatlardan dert yanıyor. Menülerde geçen seneye oranla en az iki kat artış yaşanırken, Tuba Ünsal da iftar için gittiği bir restoranda gelen hesapla şoke oldu.

“NASILDA BAKMADAN ÖDER DİYE DÜŞÜNDÜLER HERHALDE”

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren ve şimdilerde Mehmed Fetihler Sultanı adlı dizide oynayan Tuba Ünsal, geçtiğimiz akşam Sarıyer’de yeni taşındığı evinin yakınlarında çocukları ve çalışanlarıyla iftara gitti.

Posta’da yer alan habere göre; ana yemek sonrası gelen hesap karşısında şoke olan Ünsal, şaşkınlığını dile getirdi.

Fiyatlara isyan eden isim, şöyle konuştu: “Öyle bir hesap getirdiler ki! Geçirmişler de geçirmişler. Ben kişi başı 5 salata söylemiyorum. ‘Nasılsa bakmadan öder’ diye düşündüler herhalde. Sonra arka masada fosur fosur sigara içtiler. Uyarınca da terbiyesizlikleri arttı da artı.”