Tuğçe Tayfur, "Yeşilçam'ın en güzeli anketi"ne isyan etti: Annem de güzel

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyada "Yeşilçam'ın en güzeli anketi"nde annesinin adının geri sıralarda yer almasına bir hayli içerlendi. Tayfur söz konusu ankete "Benim annem de güzel" sözleriyle tepki gösterdi.



Geçtiğimiz günlerde Yeşilçam'a damga vuran kadın oyuncular için "Yeşilçam'ın en güzeli" anketi yapıldı. Sosyal medyada ilgi gören ankette Gülşen Bubikoğlu, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Müjde Ar çok sayıda oy aldı.

"1973'TE BİRİNCİ SEÇİLDİ"

Yeşilçam'ın güzel ve masum yüzlü oyuncusu olarak tanınan Necla Nazır'ın az sayıda oy almasına, kızı Tuğçe Tayfur bir hayli içerlendi. Ankete tepki gösteren Tuğçe Tayfur, "Biri Yeşilçam güzellerinden mi bahsediyor? '1973'te 365 hanımefendinin içinden birinci seçilen Necla Nazır' der susarım. Bu arada, yarışmada Gülşen hanım ikinci oldu." dedi.

OYUNCULUĞA DÖNMEYECEK

Öte yandan Tuğçe Tayfur Uzun bir süre önce ekranları bırakan Necla Nazır'ın oyunculuğa dönmeyeceğini söyledi.

NECLA NAZIR KİMDİR?

Necla Nazır 16 Nisan 1956'da İskeçe'de doğdu. Türk sinema oyuncusu ve şarkıcısı olan Necla Nazır, 16 yaşında "sinema güzeli" olarak tanındı. Nazır önceleri fabrikada işçi olarak çalıştı, daha sonra Yeşilçam'ın güzel ve masum yüzlü oyuncusu olarak ün saldı. Ünlü oyuncun o dönemlerde bir tane de albüm çıkardı. Ferdi Tayfur ile evlenen Necla Nazır'ın Tuğçe Tayfur isminde bir kızı var. Ekranları bırakan Necla Nazır şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.