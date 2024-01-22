Turabi, Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırdı! “Burada tek bir patron var, o da benim”

22 Ocak 2024 10:08 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 10:19

Survivor All Star’da Özgür ve Turabi arasındaki gerginlik Acun Ilıcalı’nın sert müdahalesiyle bitti. Konseyde Özgür’e ‘yalaka’ diyen Turabi, Ilıcalı’dan uyarı aldı.

TURABİ: ŞUURSUZUN KENDİSİ ÖZGÜR

Doludizgin devam eden Survivor’da tansiyon düşmüyor. Dün akşamki eleme adayının belirlendiği konseyde Özgür ve Turabi arasında gergin anlar yaşandı. Özgür’ün kendisine ‘şuursuz’ dediğini öne süren Turabi, “Şuursuzun kendisidir Özgür. Bir isim yazdın diye bana çemkireceğine senin yüzüne karşı güvenmiyorum diyen adama yalakalık yapmayı bırakacaksın. Bu saatten sonra sana da söylüyorum. Sercan’la seni sürekli yazacağım kardeşim” diyerek karşılık verdi.

ACUN ILICALI’DAN SERT UYARI

Bu duruma Acun Ilıcalı’dan müdahale gecikmedi. Özgür ve Turabi arasında ikili diyalog uzayınca devreye giren Ilıcalı şöyle konuştu:

“Sen sanki bir problem aramaya gelmiş gibisin ya. Ne oluyor? Bir sakinleş, sana ne dedi anlamadım ben. Sana bir şey demedi ki Özgür. Turabi sen bu ortamı böyle geremezsin, haberin olsun. Şu anda yaptığın doğru bir şey değil. Konseyde sen konuşma, onu deme, bunu deme ne oluyoruz ya?”

“DİNGO’NUN AHIRI DEĞİL BURASI TURABİ”

Turabi’yi sert bir şekilde uyaran Ilıcalı sözlerinin devamında “Dingo’nun ahırı değil burası Turabi. Disipline mi alacan takımın hepsini. Kendi arkadaşlarınla istediğin şeyi konuşursun. Başkalarına müdahalenin bu kadar sınırı olmaz mı ya… O onu demesin, bu bunu demesin. Hep beraber seni övelim istiyorsan. Böyle yapmak ‘şuursuzluk’ denebilir. Takım için konuşulabilir. Burada tek bir patron var o da benim” dedi.