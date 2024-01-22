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    Turabi, Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırdı! “Burada tek bir patron var, o da benim”

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    TV8’in merakla takip edilen yarışma programı Survivor’da dün akşam gerilim dolu anlar yaşandı. Başrolde olduğu tartışmada susmayan Turabi’ye Acun Ilıcalı’dan uyarı gecikmedi. Sinirlerine hakim olamayan Ilıcalı, “Dingonun ağırı değil burası Turabi! Hep beraber seni övelim istiyorsun” diyerek sert tepki gösterdi.

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Survivor All Star’da Özgür ve Turabi arasındaki gerginlik Acun Ilıcalı’nın sert müdahalesiyle bitti. Konseyde Özgür’e ‘yalaka’ diyen Turabi, Ilıcalı’dan uyarı aldı. 

    Turabi, Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırdı! “Burada tek bir patron var, o da benim”

    TURABİ: ŞUURSUZUN KENDİSİ ÖZGÜR

    Doludizgin devam eden Survivor’da tansiyon düşmüyor. Dün akşamki eleme adayının belirlendiği konseyde Özgür ve Turabi arasında gergin anlar yaşandı. Özgür’ün kendisine ‘şuursuz’ dediğini öne süren Turabi, “Şuursuzun kendisidir Özgür. Bir isim yazdın diye bana çemkireceğine senin yüzüne karşı güvenmiyorum diyen adama yalakalık yapmayı bırakacaksın. Bu saatten sonra sana da söylüyorum. Sercan’la seni sürekli yazacağım kardeşim” diyerek karşılık verdi. 

    ACUN ILICALI’DAN SERT UYARI

    Bu duruma Acun Ilıcalı’dan müdahale gecikmedi. Özgür ve Turabi arasında ikili diyalog uzayınca devreye giren Ilıcalı şöyle konuştu: 

    “Sen sanki bir problem aramaya gelmiş gibisin ya. Ne oluyor? Bir sakinleş, sana ne dedi anlamadım ben. Sana bir şey demedi ki Özgür. Turabi sen bu ortamı böyle geremezsin, haberin olsun. Şu anda yaptığın doğru bir şey değil. Konseyde sen konuşma, onu deme, bunu deme ne oluyoruz ya?” 

    Turabi, Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırdı! “Burada tek bir patron var, o da benim”

    “DİNGO’NUN AHIRI DEĞİL BURASI TURABİ”

    Turabi’yi sert bir şekilde uyaran Ilıcalı sözlerinin devamında “Dingo’nun ahırı değil burası Turabi. Disipline mi alacan takımın hepsini. Kendi arkadaşlarınla istediğin şeyi konuşursun. Başkalarına müdahalenin bu kadar sınırı olmaz mı ya… O onu demesin, bu bunu demesin. Hep beraber seni övelim istiyorsan. Böyle yapmak ‘şuursuzluk’ denebilir. Takım için konuşulabilir. Burada tek bir patron var o da benim” dedi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Acun IlıcalıTurabiSurvivor
    Haberler > Magazin > Turabi, Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırdı! “Burada tek bir patron var, o da benim”
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