Turabi'nin aklı Survivor'da kaldı! Dikkat çeken paylaşım

Sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a veda eden Turabi'den dikkat çeken paylaşım geldi. Yarışmaya şampiyon olma hayaliyle giren Turabi "Hevesim kursağımda kaldı" dedi.

Survivor'da iki şampiyonluk kazanan ve bu yıl da yarışmaya şampiyon olma iddiasıyla katılan Turabi, sağlık sorunları nedeniyle programa erken veda etmek zorunda kalmıştı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Acun Ilıcalı acil durum konseyinde, Turabi Çamkıran'ın Survivor’a veda ettiğini duyurmuştu. Survivor'a erken veda eden Turabi geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılarak sevenlerini korkutmuştu.

"HEVESİM KURDAĞIMDA KALDI"

Sevilen yarışmacıdan günler sonra dikkat çeken paylaşım geldi. Survivor All Star'ı etiketleyen Turabi paylaşımına "Hevesim yine kursağımda kaldı" notunu düştü. Hayranları Turabi'nin paylaşımına " Ne zaman geri dönüyorsun" tarzında yorumlar yaptı.