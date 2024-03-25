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‘Türk rambo’ lakabıyla ün salan Serdar Kebapçılar vefat etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Türk rambo’ lakabıyla ün salan Serdar Kebapçılar vefat etti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1980’li yıllara damga vuran, 'Kara Şimşek', 'Korkusuz', 'Komando', 'Guıllano' gibi filmleriyle tanınan ve ‘Türk Rambo’ olarak anılan Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti.

Vücut geliştirme sporunu dünyaya tanıtan ve birçok eski filmde rol alan Serdar Kebapçılar vefat etti. 

Ünlü ismin ölüm haberini oyuncu Osman Avcı yaptığı paylaşımla duyurdu. Avcı, sosyal medyada “Serdar Kebapçılar vefat etmiş... Body şampiyonu Türk Rambo...” mesajını paylaştı. 

‘Türk rambo’ lakabıyla ün salan Serdar Kebapçılar vefat etti - 1. Resim

SPORA 12 YAŞINDA BAŞLADI

Serdar Kebapçılar spora 12 yaşında halterle başladı, daha sonra ise vücut geliştirmeye merak saldı. 1978 yılında vücut geliştirmede dünya 6.’sı oldu ve aldığı başarılarla adından sık sık söz ettirdi. 

1958 doğumlu olan Kebapçılar, fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti. ’Karaşimşek’, ’Korkusuz’, ’Komando’, ’Guıllano’ adlı filmlerde birçok ünlü isimle kamera karşısına geçti. 

‘Türk rambo’ lakabıyla ün salan Serdar Kebapçılar vefat etti - 2. Resim

“KİMSE KAPIMI ÇALMIYOR”

Serdar Kebapçılar, 2012 yılında verdiği röportajda maddi zorluklar nedeniyle sıkıntı çektiğini belirtmiş, vefasızlıktan sitem etmişti:

“O dönem, kendi cebimden karşıladığım masraflarla Türkiye’ye birçok madalya kazandırdım. Benden önce Türkiye’de vücut geliştirme adına hiçbir başarı yoktu. Daha sonra birçok filmde rol aldım ve dünyaca tanındım. Ülkemizde de ilk defa özel spor salonunu Karşıyaka’da ben hizmete açtım. Şu an bakkal dükkanı gibi her yerde spor salonu açılıyor. Ehli olmayan kişilerin de bu sektörde yer almasıyla işyerimi devretmek zorunda kaldım. Devletin kontrollerini artırıp bu işe gönül verenlerin yanında yer alması gerekir. Kimse kapımı çalmıyor, halimi hatırımı sormuyor.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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