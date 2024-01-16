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    Türk sanat müziğinin usta ismi Çetin Körükçü hayatını kaybetti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Uzun süredir kanser tedavisi gören Çetin Körükçü, 75 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölümünü şarkıcı Umut Akyürek duyurdu.

    Türk sanat müziğinin usta ismi Çetin Körükçü hayatını kaybetti
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ‘Hüzünlü Geceler’ , ‘Unutursun Diye’ , ‘Hayalin Karşımda’ gibi şarkılarıyla bilinen Türk sanat müziği ses sanatçısı Çetin Körükçü hayatını kaybetti. 

    Uzun süredir kanser tedavisi gören Körükçü’nün vefat haberini meslektaşı Umut Akyürek sosyal medyada paylaştı. Akyürek, acı haberi "Türk müziği bir ustayı daha kaybetti. Canım Çetin Körükçü hocamı ahirete göç etmiş. Çok üzgünüm camiamıza ve eşi Nesrin Körükçü ablama sabırlar diliyorum” sözleriyle duyurdu. 

    Türk sanat müziğinin usta ismi Çetin Körükçü hayatını kaybetti

    ÇETİN KÖRÜKÇÜ KİMDİR?

    11 Kasım 1948’de Gaziantep’te doğdu. İlk ciddi müzik çalışmaları, 1969 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde Emin Ongan’la başladı ve iki yıl devam etti. Daha sonra iki yıl Nazmi Atlığ’dan özel ders aldı. 1970 yılından itibaren, İleri Türk Müziği Konservatuarı Derneği’nde Dr. Teoman Önaldı ile çalışmaya başladı. 1974 yılında Önaldı’nın görev gereği ayrılmasından sonra koronun yönetimini devraldı. Koronun TRT İstanbul Radyosu’nda yaptığı programları ve bütün konserlerini yöneterek, bugüne kadar yaklaşık 150 performans sergiledi.

    Türk sanat müziğinin usta ismi Çetin Körükçü hayatını kaybetti

    1969 yılında Hafta Sonu Gazetesi’nin açtığı yarışmada derece alarak ilk plağını yaptı. 1976 yılında Kültür Bakanlığı’nın açtığı imtihanı kazanarak, devletçe kurulan ilk Türk Müziği Korosu olan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na girdi. 

    Yurt içinde ve yurt dışında birçok üniversitede konserler verdi; Türk Musikisi’nin doğru tanıtılması için çalıştı. Çetin Körükçüoğlu'nun 1998’de yayımlamış 'Türk Sanat Müziği' adlı bir kitabı da bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SanatçıMüzisyen
    Haberler > Magazin > Türk sanat müziğinin usta ismi Çetin Körükçü hayatını kaybetti
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