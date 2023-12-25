25 Aralık 2023 10:00 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 10:04

Türkiye şehitlerine ağlıyor. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 2 günde 12 askerimiz şehit oldu. Kimi ardında çocuğunu kimi ise eşini ve anne babasını bıraktı. Acı haberler yüreklere kor gibi düşerken oyuncu Hande Erçel, yaptığı skandal paylaşımla gündem oldu.

Şimdilerde Bambaşka Biri dizisinde rol alan Hande Erçel, çekimlerden arta kalan zamanlarında lüks tatillerine devam ediyor. Instagram’da 31 milyonu aşkın takipçisi bulunan Erçel son olarak Finlandiya tatilinden fotoğrafları “Kar, kış, güzellik” notuyla paylaştı. Daha sonra ise yılbaşı ağacının önünde çektirdiği pozlara yer vererek “Bugün itibariyle yeni yıl enerjisi başlamıştır. Sev, yaşa, şükret” notunu düştü.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA: 12 ŞEHİT VAR, PAYLAŞTIĞI ŞEYE BAK

Türkiye şehit düşen askerlerin acısını yaşarken, Hande Erçel’in tepkisiz kalması ve eğlenceli paylaşımlar yapması kızdırdı. Oyuncu, X (Twitter)’da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Hande Erçel’in fotoğraflarının altına yazdıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- Böyle acılı bir günde de bu fotoğrafları koyman pek hoş olmadı.

-12 şehit var, paylaştığı şeye bak. Bu askerler kimin için şehit oluyor.

- Yeğeni hastalandığında aylarca yas tutan biri 12 insan evladı hayatını kaybedince oralı bile olmuyor. Doğru ya nasılsa ateş sizin evlerinize hiç düşmeyecek değil mi!?

- Dünya yansa bunların umurunda olmaz. 12 şehit var paylaştığı şeye bak. Bu askerler kimin icin şehit oluyor.

- Şehit verdik, kadının moduna bak. Yazık...

- Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorken, milletçe bu kadar üzüntülüyken bu post ayıptır.