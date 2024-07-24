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Tutukluluğuna itiraz edilmişti! Dilan Polat davasında yeni gelişme

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tutukluluğuna itiraz edilmişti! Dilan Polat davasında yeni gelişme

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan hakkında açılan dava kapsamında hapishanede bulunan Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 40'ar yıla kadar hapis istenmişti.

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz etti. Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetti.

DİLAN POLAT İÇİN AYRI DEĞERLENDİRME

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin pazartesi günü yapılmasına karar verdi. Mahkemenin pazartesi günü nöbetçi olmadığı için değerlendirmede bulunmaması üzerine Dilan Polat'ın avukatı, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

Tutukluluğuna itiraz edilmişti! Dilan Polat davasında yeni gelişme - 1. Resim

DOSYA İADE EDİLDİ

Mahkeme heyeti dün dosyanın yetkili ve görevli itiraz yerinin Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar verdi ve dosya, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere davanın görüleceği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine iade edildi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, itiraz hakkında karar vermesi için dosyayı Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Bugün dosyayı yeniden ele alan mahkeme heyeti, Dilan Polat hakkındaki itirazı reddederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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