Ünlü bir iş adamı Bodrum'da 3 milyon TL'ye loca kiraladı

Güzide tatil beldesi Bodrum’daki fiyatlar sık sık gündeme geliyor. İddiaya göre, ünlü bir iş adamı Bodrum Türkbükü’ndeki popüler bir mekanda aylık 3 milyon TL’ye loca kiraladı. İndirimli aldığı bu fiyata yalnızca 5 kişilik şezlong, şemsiye ve havlu dahil.

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi ve Türkbükü son yıllarda özellikle gözden uzakta tatil yapmak isteyen jet sosyetenin ve ünlü sanatçıların gözdesi…

Tatil fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen Bodrum’da lüks mekanlardaki şezlong fiyatları 3 bin lirayı bulurken loca fiyatları ise 40 bin liraya kadar çıktı.

HAFTALIK 300 BİN TL ÖDÜYOR

Aramızda Kalmasın’da yer alan habere göre, ünlü bir iş adamı Bodrum Türkbükü’ndeki popüler bir mekanda aylık 3 milyon TL’ye loca kiraladı.

İndirimli aldığı bu fiyata yalnızca 5 kişilik şezlong, şemsiye ve havlu dahil… İş insanı, locada ailesi ve yakınlarıyla yemek için de haftalık 300 bin TL ödüyor.