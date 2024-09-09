Ünlü komedyen Safa Sarı baba oluyor! Yaptığı paylaşımla duyurdu

"Çok Güzel Hareketler 2" programındaki taklitleriyle hafızalarda yer edinen komedyen Safa Sarı babalık heyecanı yaşıyor. Ünlü isim eşinin hamile olduğunu sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle duyurdu.

Ünlü komedyen Safa Sarı, Bayi Toplantısı, Her Şey Aşk İçin ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi birçok yapımda rol aldı. Çok Güzel Hareketler 2 programıyla hafızalara kazınan Safa Sarı baba oluyor. Ünlü isim eşi Kübra Sarı ile olan pozunu paylaşarak güzel haberi duyurdu.

Çift sosyal medyada paylaştıkları ultrason fotoğrafına “Tam beş ay önce hayatımızın en büyük sürprizini aldık, bir bebek geliyor! Kalbimiz sevgiyle dolu, kavuşacağımız günü iple çekiyoruz” notunu yazdı.

Sosyal medyada ünlü çifte beğeni ve yorum yağdı. Paylaşımlarına “Hayırlı olsun”, “Sağlıkla gelsin”, “Allah uzun ömür versin inşallah” gibi yorumlar yapıldı.