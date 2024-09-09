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Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Olayla ilgili yeni gelişme, detaylar kan dondurdu

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Müge Anlı&#039;da cinayeti itiraf etmişti! Olayla ilgili yeni gelişme, detaylar kan dondurdu
Magazin Haberleri

Müge Anlı’da işlenen her konu sosyal medyada çok konuşuluyor. 12 Nisan 2024’te şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün oğlu Ömer Furkan Yörük, Müge Anlı’nın programına çıkmış ve babasının ölümünde annesinin ilgisi olduğunu söylemişti. İlerleyen saatlerde Yörük’ün eşi Sebile Yörük'ten programda cinayet itirafı gelmişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sebile Yörük ve şüpheli Mustafa Samagan tutuklandı.

Her sezon olduğu gibi bu sezonda Müge Anlı’da tüyleri diken diken bir olay yaşanmıştı. Osmaniye'de yaşayan ve evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük, 12 Nisan 2024 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! 'Üfürükçü Mustafa' olayında yeni gelişme - 1. Resim

Annesinin üfürükçü Mustafa ile ilişkisi olduğunu iddia eden Ömer Furkan, babasının ölümünden 3 gün sonra Mustafa'nın annesini istemeye geldiğini dile getirmişti.

Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! 'Üfürükçü Mustafa' olayında yeni gelişme - 2. Resim

İlerleyen dakikalarda Sebile Yörük’ten cinayet itirafı gelmişti. Sebile bir anda gözyaşlarına boğularak eşinin nasıl öldüğünü anlatmıştı. 'Üfürükçü' Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini söyleyen Sebile Hanım, eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etmişti.

MUSTAFA VE SEBİLE TUTUKLANDI

Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! 'Üfürükçü Mustafa' olayında yeni gelişme - 3. Resim

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sebile Yörük ve şüpheli Mustafa Samagan tutuklandı. Cinayet ile ilgili sorguda Mustafa, Sebile ile ilişkisinin karısı öldükten sonra başladığını itiraf etti.

Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! 'Üfürükçü Mustafa' olayında yeni gelişme - 4. Resim

Müge Anlı, Mustafa'nın arabasında tarım ilacı bulunduğunu ve Sebile'nin bu ilacı aylardır hayatını kaybeden Mehmet Yörük'e verdiklerini açıkladı. Müge Anlı, ayrıca "Şu kadarını söyleyeyim, adamı hastanede bırakıp geceyi birlikte geçirmek için eve gitmişler" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! 'Üfürükçü Mustafa' olayında yeni gelişme - 5. Resim

Diğer yandan çelişkili açıklamaları için Mustafa, "Cinayet üstüme kalır, diye korktum" diyerek cinayeti itiraf etmiş kabul edildi. Mustafa'nın eşi Rasime Hanım'ın da ölümünün araştırılması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Magazin
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