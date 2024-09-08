Geçtiğimiz yıl evlenmişti! Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 8 Eylül 2024 10:23 - Güncelleme: 8 Eylül 2024 10:29 - Güncelleme:

Şarkıcı Tuğçe Kandemir, geçtiğimiz yıllarda Abdullah Karatay ile dünyaevine girmişti. Ünlü isim yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.