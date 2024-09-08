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Geçtiğimiz yıl evlenmişti! Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu

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Geçtiğimiz yıl evlenmişti! Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu
Magazin Haberleri

Şarkıcı Tuğçe Kandemir, geçtiğimiz yıllarda Abdullah Karatay ile dünyaevine girmişti. Ünlü isim yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.

'Yanlış', 'Kalbim Kırgın' gibi şarkılarla hafızalara kazınan şarkıcı Tuğçe Kandemir geçtiğimiz yıl eylül ayında Abdullah Karatay dünyaevine girmişti.

Geçtiğimiz yıl evlenmişti! Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu - 1. Resim

Kandemir, mutlu anlarını "Evet dedim çocuklar" notuyla duyurmuştu. Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle evlenmişti.

Geçtiğimiz yıl evlenmişti! Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu - 2. Resim

Ünlü isim bu kez sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu. Kandemir’in paylaşımına “Sağlıkla kucağına almayı nasip etsin Rabbim inşallah”, “Sağlıkla gelsin” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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