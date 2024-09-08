Geçtiğimiz yıl evlenmişti! Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu
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Düzenleyen: Ceylan Yıldız- Güncelleme:
Şarkıcı Tuğçe Kandemir, geçtiğimiz yıllarda Abdullah Karatay ile dünyaevine girmişti. Ünlü isim yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.
'Yanlış', 'Kalbim Kırgın' gibi şarkılarla hafızalara kazınan şarkıcı Tuğçe Kandemir geçtiğimiz yıl eylül ayında Abdullah Karatay dünyaevine girmişti.
Kandemir, mutlu anlarını "Evet dedim çocuklar" notuyla duyurmuştu. Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle evlenmişti.
Ünlü isim bu kez sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu. Kandemir’in paylaşımına “Sağlıkla kucağına almayı nasip etsin Rabbim inşallah”, “Sağlıkla gelsin” gibi yorumlar yapıldı.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Magazin