Ünlü oyuncu İsrail’e lanet yağdırdı! “Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?”

22 Aralık 2023 14:56 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 14:57

Ünlü aktris Juliet Stevenson, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani durum ve Filistin halkıyla sergilediği dayanışmaya ilişkin konuştu.

‘VAHŞET’ DİYEREK NİTELEDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da sağlık çalışanlarının Filistin için düzenlediği sessiz yürüyüşe katılan Stevenson, "Gazze'de öldürülen 260'tan fazla sağlık çalışanı, 7 binden fazla çocuk ve 20 binden fazla siville ilgili protestoya destek vermek için buradayım" ifadesini kullandı.

Stevenson, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan zulmün boyutuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"67 yaşındayım ve dünyanın dört bir yanında pek çok insanlık vahşetine tanık oldum, ancak şu anda gördüğümüz boyutta bir şeye tanık olduğumu hiç sanmıyorum. Demek istediğim, öfke duymama izin verilmesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor, bir tür ırkçı olarak karalanmadan ateşkes çağrısı yapmam için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?"

Stevenson, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yapılan gösterilerin engellenmeye çalışılmasını "sinsi ve tehlikeli" olarak niteledi ve bunun çok daha fazla ölüme yol açacağı değerlendirmesinde bulundu.

Filistin halkıyla dayanışma eylemlerine destek verdiğini ve mümkün olduğunca katıldığını söyleyen Stevenson, şu ifadeleri kullandı:

“İZLEMEYE DAYANAMIYORUM”

"Buradayım çünkü insanlığımla başka ne yapacağımı bilmiyorum ve Gazze'de olanları izlemeye dayanamıyorum. Gördüğüm şeylere daha önce hiç tanık olmamıştım. Çocuklar sadece öldürülmekle kalmıyor, yetim bırakılıyor. Çocuklar artık açlıktan ölüyor, çocuklar ilaçsız, doktorsuz ve hastaneler olmadan difteriden, tifodan ölüyor. Küçük çocuklar üzerinde anestezi olmadan ameliyatlar yapılıyor."

Juliet Stevenson, hiç kimsenin daha önce bu denli büyük bir saldırıya tanık olmadığını ve bunun elbette protesto edilmesi gerektiğini vurguladı.

İngiliz oyuncu, "Burada durup sesimi çıkarmasaydım, bunu yapmasaydım aynada kendime bakamazdım. Buraya gelip bu olağanüstü hareketi desteklemekten ve bu barbarca kaosun ortasında hala Gazze'de ellerinden geleni yapan o inanılmaz cesur doktorları, hemşireleri, sağlık çalışanlarını, ambulans şoförlerini ve eczacıları desteklemekten başka ne yapabilirim bilmiyorum." diye konuştu.