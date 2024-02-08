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    • Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla 45 kilo verdi! İşte son hali

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla 45 kilo verdi! İşte son hali
    Mide Küçültme Ameliyatı, Oyuncu, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, mide küçültme ameliyatı olarak 1 yılda 45 kilo verdi. İğne ipliğe dönen oyuncu, operasyondan sonra yediklerine dikkat ettiğini ve spor yaptığını söyledi.

    Güldür Güldür Show'daki performansıyla adından söz ettiren Rüştü Onur Atilla, 1 yıl önce mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı. Operasyonun ardından günden güne eriyen ünlü oyuncu bir yılın sonunda 45 kilo verdi.

    "OPERASYONUN TEHLİKESİ VAR"

    Instagram hesabından son halini paylaşarak süreç içinde neler yaşadığını anlatan Atilla şunları söyledi: "365 gün, 45 kilo. 'Nasıl oldu' diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu. Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamayanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Fakat bu her ne kadar teknolojisi son noktada bir operasyon olsa da tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı. Kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu biliyoruz..."

    Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla 45 kilo verdi! İşte son hali


    "HAYAT BOYU BESLENME ALIŞKANLIĞI EDİNİP SPOR YAPMANIZ GEREKİR"

    "Yine çok temkinli olarak kendi yolculuğumda aldığım bu kararın beni şimdiye kadar mutlu ettiğini söyleyebilirim. Yapın ya da yapmayın demem, diyemem. Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlığı ile birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğini, kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini söylemeliyim. Sağlıklı günler."

    İşte iğne ipliğe dönen oyuncunun son hali;

    Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla 45 kilo verdi! İşte son hali

    Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla 45 kilo verdi! İşte son hali

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mide Küçültme AmeliyatıOyuncu
    Haberler > Magazin > Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla 45 kilo verdi! İşte son hali
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