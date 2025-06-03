Ünlü oyuncudan geri adım! Bazı iddialarından vazgeçen Blake Lively hayranlarını şaşırttı

“It Ends With Us” filmiyle gündem olan Justin Baldoni ve Blake Lively arasındaki cinsel taciz davasında şaşırtan gelişme yaşandı. Başrol oyuncusu ve yönetmeni olan Baldoni hakkında Aralık 2024’te taciz ve karalama suçlamalarında bulunan Lively, dosyadaki bazı önemli iddiaları geri çektiğini duyurdu. İşte detaylar...

2024 Aralık ayında “It Ends With Us” filmi sonrasında ünlü oyuncu Blake Lively’nin, rol arkadaşı ve filmin yönetmeni Justin Baldoni’yi cinsel taciz iddiasıyla suçlamıştı.

Lively'nin dava açmasıyla hukuki bir sürece giren Lively ve Baldoni davası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Baldoni hakkında pek çok iddia filmin hasılatını etkilemiş, yönetmenin çeşitli ödülleri iptal edilmiş ve protestoya uğramıştı.

TERAPİ KAYITLARINI İSTEDİ

Hollywood'u sarsan bu iddialar haftalarca gündem olurken, Baldoni de itibarına düşürülen lekeyi temizlemek ve kaybettiği zararı Lively'e ödetmek için harekete geçti.

Karşı dava açan Baldoni’nin hukuk ekibi, Lively’nin “ağır duygusal bunalım, acı, aşağılanma ve utanç” yaşadığı iddialarına karşı savunma hazırlamak için oyuncunun terapi notlarıyla birlikte tıbbi kayıtlarını talep etti.

Lively ise bu talep üzerine bu iddialarını geri çekmeye çalıştı.

LİVELY İDDİALARINI GERİ ÇEKTİ

Baldoni’nin hukuk ekibi tarafından yapılan açıklamada “Tıbbi bilgi taleplerine uymak yerine, Lively’nin avukatları kısa süre önce yazılı olarak duygusal sıkıntı iddialarını geri çektiğini bildirdi” denildi.

Lively'nin ekibi Daily Mail'e şu açıklamayı yaptı:

"Bu, dava sürecinin rutin bir parçası olmasına rağmen, yine basın için bir gösteriş amacıyla kullanılıyor. Biz davayı basitleştirip odaklanarak mahkemeye hazırlanıyoruz, tüm avukatların yaptığı gibi; onlarsa kendi işlerini yapıyor: tükenmiş bir magazin sansasyonu üretmek için çaresizce uğraşıyorlar."

Ancak Lively duygusal sıkıntı iddialarını geri çekmiş olsa da, Baldoni yine de cinsel taciz ve ona karşı yürütülen karalama kampanyası gibi diğer iddialara karşı kendini savunacak.