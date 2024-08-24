Ünlü sanatçı konser öncesi sevenlerini üzdü! Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini üzen ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin ilk bilgiler geldi.
Türk arabesk şarkıcısı-şarkı yazarı, müzik yapımcısı, öğretmen ve oyuncu Hakkı Bulut sevenlerini üzdü. Tokat'a konser vermek için giden ünlü sanatçı, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
ÜNLÜ SANATÇI KONSER ÖNCESİ RAHATSIZLANDI
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser vermek üzere geldiği Tokat’ta rahatsızlandı. Sahneye çıkma saatinde tansiyonu yükselen sanatçı, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAKKI BULUT'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un durumunun kısa sürede iyileştiği ve taburcu edildiği öğrenildi. Ünlü sanatçı hastanede sağlık çalışanları ile fotoğraf çektirdi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı