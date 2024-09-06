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Ünlü şarkıcı Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı

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Ünlü şarkıcı Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı
Magazin Haberleri

Kıbrıs'a gitmek üzere yola çıkan ünlü şarkıcı Fatih Ürek İstanbul Havalimanı'nda saldırıya uğradı. Polisin müdahale ettiği fiziki kavga sonucu uçuş bir süre aksadı.

16 Ağustos tarihinde ateşinin yükselmesi sonucu apar topar hastaneye kaldırılan sarkıcı-sunucu Fatih Ürek, Kıbrıs'a gitmek için çıktığı yolda saldırıya uğradı.

Ürek, tekerlekli sandalye ile uçağa binmek üzere İstanbul Havalimanı'na gitti. O esnada bir yolcu Ürek'e önce hakaret etti, ardından saldırdı.

Fatih Ürek | Discogs

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bunun üzerine Ürek ile yolcu arasında fiziki tartışma çıktı. Fatih Ürek ve yolcu birbirine girince polis olaya müdahale etti.

Polis müdahalesinin ardından kavga yatışırken, uçuşta kısa süreli gecikme yaşandı.

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HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Fatih Ürek'in, ateşi 40 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte apar topar Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Instastory'den serumlu bir fotoğrafını paylaşan Ürek, "Bu kadar koşturma. Olacağı buydu" notunu yazmıştı.

 

 

Düzenleyen:  - Magazin
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