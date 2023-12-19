Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe yoğun bakıma alındı

19 Aralık 2023 16:34 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 17:34

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu. Tilbe'nin ateşlenerek kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı.

Muhabir Online'da yer alan habere göre, Yıldız Tilbe rahatsızlanarak gittiği hastanede apar topar yoğun bakıma alındı. Ocak ayına kadar bütün konserlerini iptal eden Tilbe’nin sağlık durumu ile ilgili gelişmeler merak ediliyor.

Sevenlerini korkutan Tilbe, haberin duyulmasının ardından X (Twitter) hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İyiyim Allah'a şükür, ateşlendikten sonra huyum değişti biraz. Oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri problemli, öf sınırındayım. Belki üçüncüleri olurum."

Tilbe, ayrıca “Salı sallanırmış, ben de sallanıyorum. Allah'a sonsuz kere şükürler olsun. Bundan iyisi Şam'da kayısı idi bir zamanlar” paylaşımıyla da dikkat çekti.

Ünlü şarkıcıya sevenleri geçmiş olsun dileklerinde bulundu.