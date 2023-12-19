Çağla Şıkel’in ‘karanlık inziva’ deneyimi! 3 gün boyunca gözlerini açmadı

19 Aralık 2023 12:13 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 12:14

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sağlıklı yaşamı ve formda görüntüsüyle adından söz ettiren Çağla Şıkel, Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Gözlerine takılan bantları 3 gün boyunca çıkarmayan Şıkel, yaşadığı deneyimi takipçilerine aktardı.

Ünlü manken Çağla Şıkel, yaz aylarında oğlu Kuzey ile ilginç bir deneyime imza atmıştı. Soğuk su ve buz dolu fıçıya giren Şıkel, korkularını yenmek için böyle bir deneme yapmak istediğini belirtmişti. O anlara sosyal medya hesabından yer veren Şıkel, altına ise “O benden cesaret aldı, ben de ondan… Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı. İyi ki benimleydin oğlum, teşekkür ederim” notunu düşmüştü.

KARANLIK İNZİVAYA ÇEKİLDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, son olarak bambaşka bir deneyimi takipçileriyle paylaştı. Kırklareli’ndeki bir yaşam merkezine giden mankenin gözlerine bantlar takıldı. 3 gün boyunca bu bantları çıkarmayan Çağla Şıkel, telefon kullanmaya da ara verdi. Bu süreçte doğayla baş başa kalan isim, yemekleri buradaki asistanlar aracılığıyla yedi.

Tek kişilik özel bir odada kalan Şıkel, ‘karanlık inziva’ adı verilen bu deneyimi paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram’a yüklediği videonun altına “Bilinmezliğe atılan ilk adımlar, çocuksu bir heyecan… Anlatılmaz bir deneyim. Ama bunun bir oyun olmadığını anladığım anları gün içinde paylaşacağım” notunu düştü.

DESTEKLEYEN DE OLDU ELEŞTİREN DE

Şıkel’in bu videosuna kısa sürede onlarca yorum geldi. Bazı kişiler bu deneyimi desteklerken bazıları ise anlamsız buldu. Ünlü isme “Zenginlerin paralarını nasıl alacaklarını çok iyi biliyorlar” , “Çok saçma” gibi mesajlar da geldi.