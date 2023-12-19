Anne olmaya gün sayan Yasemin Şefkatli ikizleri için baby shower partisi düzenledi

19 Aralık 2023 11:20 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 11:24

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli, anne olmak için gün sayıyor. İkiz bebek bekleyen isim, doğuma günler kala düzenlediği baby shower partisiyle adından söz ettirdi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten bir süre önce güzel haber geldi. İkili, sosyal medya hesaplarından art arda fotoğraflar paylaşarak bebek sahibi olacaklarının müjdesini vermişti. Paylaşımlarına ise “Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor” şeklinde not düşmüştü.

İKİZLERE MAVİ KONSEPT

Şimdilerde 8 aylık hamile olan ve ocak ayında doğum yapmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, baby shower partisi organize etti. Hiçbir detayın atlanmadığı kutlamada, mavi rengin hakim olduğu bir konsept tercih edildi. Mavilerle bezeli organizasyonda, Şefkatli aynı renk bir kıyafet tercih etti. Partide ünlü ismi yakın dostları yalnız bırakmadı.

Sosyal medyada paylaşılan karelere beğeni yağdı. Fotoğrafları Gamze Erçel, Danla Bilic, Melis Ketenci gibi ünlü isimler de yorumsuz bırakmadı.

BEBEKLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde erkek bebeklerinin ismine de karar verdiğini, açıklamıştı. Çift, çocuklarına kendi babalarının isimlerini koyacak. İkiz bebekler İdo Tatlıses’in babası İbrahim ve Yasemin Şefkatli’nin babası Sinan’ın adını taşıyacak.