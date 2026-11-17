Türkücü Bülent Serttaş, katıldığı etkinlikte gazetecilerle bir araya gelerek estetik uygulamalarına ilişkin soruları cevapladı. Doğal görünümden yana olduğunu belirten sanatçı, yüzünde hangi işlemleri yaptırdığını açıklarken estetik konusundaki düşüncelerini de paylaştı. Özellikle göz kapakları ve botoksla ilgili sözleri dikkat çekti.

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1983 yılından bu yana müzik dünyasında yer alan Bülent Serttaş, kendine özgü yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Elazığ'da dünyaya gelen sanatçı, müzik yolculuğuna farklı mekanlarda sahne alarak başladı. Adana'da bir gazinoda seslendirdiği şarkılarla yapımcı Hilmi Topaloğlu'nun dikkatini çeken Serttaş, ilerleyen yıllarda türkü ve arabesk müziğin tanınan isimleri arasında yer aldı.

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Serttaş, bu kez dış görünüşündeki değişim ve estetik uygulamalarıyla ilgili açıklamalarıyla konuşuldu.

Bülent Serttaş eski hali

“GÖZ KAPAKLARIM GİTTİ”

2. Sayfa'da yer alan haberde gazetecilerin estetik müdahaleler hakkındaki sorularını yanıtlayan Bülent Serttaş, yüzüne yaptırdığı işlemleri anlattı. Göz kapaklarında bir müdahale bulunduğunu ve göz çevresine botoks uygulaması yaptırdığını belirten sanatçı, bunun dışında yüzünde herhangi bir işlem olmadığını şöyle ifade etti:

“Benim göz kapaklarım gitti. Başka yüzüme hiçbir şey yaptırmadım. Göz kenarlarıma botoks yaptırdım. Ama tadında yaptırdım. Çok fazla olmaz. Tadında seviyorum ben.”

Ünlü türkücü estetik tercihini tek tek sıraladı: ‘Tadında yaptırdım’

“ABARTILI OLUNCA SEVMİYORUM”

Yaptırdığı uygulamalarda ölçülü davranmayı tercih ettiğini söyleyen Serttaş, estetiğin dozunda olduğu sürece sorun teşkil etmediğini dile getirdi: “Kadın da erkek de yakışanı yapsınlar. Hiç karşı değilim. Abartılı olunca sevmiyorum, olmuyor.”

Estetik uygulamalara karşı olmadığının altını çizen ünlü türkücü, kadınların ve erkeklerin kendilerine yakışan işlemleri yaptırabileceğini söyledi. Ancak aşırıya kaçılan müdahalelerin doğal görünümü bozduğunu düşündüğünü belirterek, abartılı değişimleri tercih etmediğini vurguladı.

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