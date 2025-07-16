Ünlü yönetmen "Her ay 105 bin TL ödüyorum" dedi, dava açtı! Mahkeme kararını verdi

Sezon finali yapan "Eşref Rüya" dizisinin yönetmen koltuğunda oturan Uluç Bayraktar, 105 bin TL'ye kirada oturduğunu belirterek, sahibi olduğu Beyoğlu'ndaki daireye dönmek istedi. Kiracısı evden çıkmayınca şikayetçi olan ünlü yönetmene, mahkemeden sevindirici haber geldi.

"Ezel", "İçerde", "Karadayı" ve "Çarpışma" birçok yapımda imzası bulunan Uluç Bayraktar, geçtiğimiz şubat ayında kiracısı Lara Ö. ile mahkemelik oldu. Mahkeme, 2016'da kiraya verdiği Beyoğlu'ndaki dairesinin tahliye edilmesini isteyen Bayraktar'ı haklı buldu.

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YÜZDE 25 ZAM YAPTI, 20 BİN TL ÖDEDİ

Daireden çıkmayan kiracı Lara Ö., yüzde 25 zam ile Bayraktar'a 20 bin TL kira ödemeyi sürdürdü. Kiracı daireyi boşaltmayınca tahliye davası açan Bayraktar, kendisinin kirada oturduğunu, başka dairesinin bulunmadığını, kiracısının da evden çıkmadığını ifade etti.

"105 BİN TL KİRA ÖDÜYORUM"

Sabah gazetesinin haberine göre; ödediği aylık 105 bin TL kira ile mağdur duruma düştüğünü belirten 51 yaşındaki yönetmen, ihtiyaçtan dolayı davayı açmaya mecbur bırakıldığını belirtti.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyetinin haklı bulduğu Uluç Bayraktar, artık kendi evine taşınabilecek.