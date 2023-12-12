Ünlüler hakem Halil Umut Meler’e çirkin saldırıya ateş püskürdü

12 Aralık 2023 11:22 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:29

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, Esra Erol, Fettah Can gibi ünlü isimler dün akşam Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan meslektaşları Halil Umut Meler'e destek verdi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler hastaneye kaldırılırken, saldırı anının görüntüleri anbean kameralara yansıdı. Ünlü hakemin sol gözünün morardığı görüldü. Hastaneden yapılan açıklamada ise Meler’in göz çevresinde kanama ve çatlak olduğu bildirildi, ayrıca kafa travması olması sebebiyle takip edileceği öğrenildi.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Ünlü isimler yaşanan çirkin saldırıya sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaşanan olayla ilgili peş peşe paylaşım yaptı.

GONCA VUSLATERİ

Böyle futbol anlayışı yoktur. Haksızlık karşısında böyle densiz bir yaklaşım kabul edilemez, edilmemeli.

ARİF VERİMLİ

Şiddet tırmandıkça ve şiddet kültürü sağduyuya galip geldikçe 'güzel yüzlü kurbanlarımız olacak. Geçmiş olsun Halil Umut Meler. Acil şifalar diliyorum. Sizin halinizden en iyi hekimler anlar.

YAVUZ SEÇKİN

Yapanlar ve bu hale getirenler utansın. Geçmiş olsun Halil Umut Meler.

ACUN ILICALI

Halil Umut Meler'e yapılan saldırı kabul edilemez. Kendisine ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun. Futbol sevgi, barış ve kardeşliktir. Şiddetin futbol sahalarında yeri olamaz.

FETTAH CAN

Futbolun tüm güzelliklerinin ayaklar altına alınmasını da kimseye kaptırmadık. Yazık çok yazık. Geçmiş olsun Halil Umut Meler.

İBRAHİM BÜYÜKAK

Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun. Yanındayız!

CÜNEYT ÖZDEMİR

Bütün dünya bunu konuşuyor. Böyle bir şey dünyada görülmemiştir. Çok acil adli ve idari müdahale gerekiyor. Bütün lig ertelenebilir! Rezalet.