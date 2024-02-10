Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin hesabı çalındı

Usta oyucu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı ele geçirildi. Çalınan hesapta ünlü oyuncunun ağzından itiraflar adı altında olumsuz paylaşımlar yapıldı. Hesapla ilgili suç duyurusunda bulunan Sürmeli yeni açtığı sosyal medya hesabından, eski hesabından yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Aşkın Pusulası adlı dizinin çekimlerine devam eden Ali Sürmeli'nin başı sosyal medyayla dertte. 64 yaşındaki ünlü oyuncunun hesabı çalındı. Hesapta oyuncunun ağzından çıkmış gibi peş peşe olumsuz paylaşımlar yapıldı.

"ÇOK İNSANIN GÜNAHINA GİRDİM"

Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı çalındıktan sonra ilk olarak şu paylaşım yapıldı; "Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim. Çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor ve başıma gelen her şeyi hak ettim ben. Çünkü çok insanın günahına girdim" ifadeleri kullanıldı.

VERDİ KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Söz konusu paylaşımlarda Ali Sürmeli’nin vergi kaçırdığı da öne sürülerek şu ifadeler kullanıldı; Menajerim Cem Tatlıtuğ’un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50’si resmi olarak bana geliyordu. Kalan yüzde 50 miktar oğlum Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu."

ADLİYEYE KOŞTU

Hesaptan yine Ali Sürmeli'nin ülkeyi terk edeceği yönünde iddialarda bulunuldu. Usta oyuncu durumu fark eder etmez Anadolu Adliyesi’ne giderek gerekli suç duyurularında bulundu.