Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, radikal bir imaj değişikliğine imza atarak saçlarını kısacık kestirdi. Yeni tarzıyla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü isim, siyah güneş gözlükleriyle tamamladığı görünümünü dünyaca ünlü Matrix serisinin Trinity karakterine benzetti. Sancaktutan'ın yeni imajı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Rol aldığı Gülperi, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda ve Ya Çok Seversen gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hafsanur Sancaktutan, bu kez özel hayatı ya da kariyeriyle değil, tarzındaki yenilikle gündeme geldi. Uzun saçlarına veda eden oyuncu, kulak hizasında biten kısa ve katlı bir kesimle bambaşka bir görünüme kavuştu.

Uzun saçlarına veda etti! Hafsanur Sancaktutan imajını değiştirdi

TRİNİTY GÖNDERMELİ YENİ İMAJ

Yeni saç modelini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Sancaktutan, pozlarında siyah güneş gözlüğü kullanmayı tercih etti.

Ünlü oyuncu, kendi fotoğrafını Matrix'in unutulmaz karakteri Trinity'yi canlandıran Carrie-Anne Moss'un görüntüsüyle yan yana paylaşarak benzerliğe gönderme yaptı.

Uzun saçlarına veda etti! Hafsanur Sancaktutan imajını değiştirdi

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Oyuncunun alışılmış görünümünün dışına çıkarak tercih ettiği kısa saç modeli sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

Sancaktutan'ın yeni tarzını beğenenlerin yanı sıra uzun saçlı halini daha çok yakıştıranlar da oldu. Trinity benzetmesi ise paylaşımın öne çıkan detayları arasında yer aldı.

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