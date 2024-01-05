Villasının tadilatını yapan işçileri döven Ferman Toprak gözaltına alındı

5 Ocak 2024 10:13 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 10:14

Şarkıcı Ferman Toprak, 5 katlı lüks villasının tadilatını yürüten işçileri iddiaya göre silah kabzası, sopa ve yumruklarla darp etti. Olay yerine gelen polisler Toprak’ı gözaltına aldı.

FERMAN TOPRAK VE YANINDAKİLER SİLAH ÇEKTİ

Skandal olay Ferman Toprak’ın Beykoz’daki lüks villasında yaşandı. Toprak, villanın tadilatı için 1.5 milyona anlaşma imzaladı, ancak bu rakam fazla geldi. Villadaki tadilatı yürüten işçilerin yanına giden Toprak, 800 bin lira ödeyeceğini söyledi. İşçiler kabul etmeyince şarkıcı önce silah çekti, tetiğe bastı ama silah patlamadı. Ardından kabzayla vurdu, sopayla darp edip yumruklarını art arda sıraladı. Gözü dönen Toprak, tadilatı yapan işçileri feci şekilde dövdü.

Söz konusu olayda işçiler haklarını isteyince tartışma yaşandığı öne sürüldü. İşçilerin iddiasına göre Ferman Toprak ve yanındakiler kendilerine silah çekti ama silah patlamadı. Bunun üzerine sopa ve yumruklarla işçilere saldırdılar.

“KABZAYLA KAFAMA VURDU”

Darp edilen işçilerden bir tanesi verdiği röportajda, “Aşağı yukarı iki aydır Ferman Toprak ile çalışıyoruz. Silahın kabzasıyla kafama vurdu. Baktım arkadaşımın kafasına da silah dayamışlar. Para ödemek istemedi, çamura yattı. Bunun işi gücü çamur başka bir şey değil” dedi. Diğeri ise “Bir tanesi buradan sağ çıkamaz dedi, canımızı zor kurtardık. Bizi darp ettiler. İnşallah haklarımızı da alırız” şeklinde konuştu.

FERMAN TOPRAK GÖZALTINDA

İşçilerin çoğu hastaneye kaldırılırken, olay yerine ise hemen polis çağrıldı. Ardından şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı.