Yakın zamanda entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan kötü haber

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kadir İnanır bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. İnanır, geçtiğimiz mart ayında entübe edilmişti. Daha sonra hastaneden taburcu edilen ünlü ismin durumunun iyiye gitmediği hatta yeniden entübe edildiği iddia edilmişti. Eşi Jülide Kural, iddiaları yalanladı. Kural, “3 gündür tedbir amaçlı yoğun bakımda. Entübelik bir durum yok. Hatta Kadir bey gündeme dair tüm haberleri de yakından takip ediyor” dedi. Enfeksiyonun ciddi olmadığı öğrenilse de oyuncunun yeniden yoğun bakım kaldırılması hayranlarını üzdü.

24 Mart’ta beyninde pıhtı atan Türk sineması oyuncusu Kadir İnanır’ın entübe edilerek tedavisi yapılmıştı. Günlerce hastanede kalan İnanır 4 Nisan’da taburcu edilmişti. Uzun zamandan bu yana hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmayan İnanır'ın akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı.

Hastalığı stabil ilerleyen usta oyuncunun bir süre önce fizik tedavi gördüğü açıklanmıştı. Ancak akciğerinde oluşan hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastanede yoğun bakıma alınan İnanır’ın entübe edildiği ve doktorlarının çok uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu söylediği iddia edildi.

"ENTÜBELİK BİR DURUM YOK"

25 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ise iddialara cevap verdi. Kural, “Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok" dedi.

Enfeksiyonun ciddi olmadığı öğrenilse de oyuncunun yeniden yoğun bakım kaldırılması hayranlarını üzdü.