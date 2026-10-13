Bir dönem Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Selçuk Yöntem, Ceyda Düvenci’nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu. Usta oyuncu, yarışmanın sunuculuğunu yaptığı döneme ilişkin daha önce hiç anlatmadığı bir anısını paylaştı.

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“Deli Yürek”, “Kurtlar Vadisi”, “Aşk-ı Memnu” ve “Bugünün Saraylısı” gibi birçok yapımda rol alan Selçuk Yöntem, oyunculuğunun yanı sıra bir dönem sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla da hafızalara kazındı. Yarışmacıların büyük ödüle ulaşmak için mücadele ettiği programda sunuculuk yapan Yöntem, yarışmacıların sorular karşısında yaşadığı kararsızlıkları yakından gözlemlediğini söyledi.

Yarışmacıların zaman zaman doğru cevaba yaklaştıkları halde kararlarını değiştirmelerini eleştirdiğini dile getiren usta oyuncu, insanların iç seslerine güvenmeleri gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Yarışmacıların sorulara yaklaşımını değerlendirirken kendi düşüncelerinin ne kadar doğru olduğunu merak ettiğini belirten Yöntem, bu nedenle yapım ekibine kendisinin de yarışmacı olarak programa katılmak istediğini söyledi.

YARIŞMACILARI ELEŞTİRİYORDU, AYNI DURUMU KENDİSİ YAŞADI

Selçuk Yöntem, yarışmacıların karar verme süreçlerine ilişkin düşüncelerini anlatırken hislerine güvenmeleri gerektiğini sık sık vurguladığını belirtti. Ancak yarışmacı koltuğuna oturduğunda, teoride kolay görünen kararların uygulamada ne kadar zor olabileceğini kendisi de deneyimledi.

Yöntem, yarışmacıların yaşadığı psikolojiyi daha iyi anlamak ve eleştirilerinin ne kadar yerinde olduğunu görmek amacıyla yapım ekibinden kendisini yarıştırmalarını istedi. Bunun üzerine ekip arasında özel bir çekim gerçekleştirildi. Herhangi bir yerde yayımlanmayan bu çekimde usta oyuncu, yarışmacıların yaşadığı heyecanı ve karar verme baskısını bizzat deneyimledi.

Yarışmacıları eleştiriyordu! Selçuk Yöntem’in Kim Milyoner Olmak İster anısı şaşırttı

“KENDİ ARAMIZDA ÇEKİM YAPTIK”

Ceyda Düvenci’nin programında o gün yaşadıklarını anlatan Selçuk Yöntem, yarışmacıların psikolojisini anlamak için böyle bir adım attığını söyledi. Yarışmada 250 bin liralık soruya kadar ilerlediğini belirten Yöntem, doğru cevabı bilmediği halde içinden bir seçeneğin doğru olduğuna dair güçlü bir his geldiğini açıkladı.

Ancak usta oyuncu, tam da eleştirdiği yarışmacılar gibi hislerine güvenmek yerine karar vermekte zorlandığını ve sonunda yarışmadan çekildiğini anlattı.

Yöntem, o dönemde yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Fazla yükleniyorum, beni yarıştırın dedim. Kendi aramızda çekim yaptık, kimse izlemedi. Bu bir anı. Şöyle, o zaman 1 milyon liraydı. 250 bin liralık soruya geldim. Onu bilirsem 1 milyonluk soru açılacak. Bilmiyorum sorunun cevabını ama içimden bir his A diyor. Yani şakasına, bize bir psikolojiyi önlemek için ben bunu yapıyorum. Eleştirdiğim yarışmacıdaki, eleştirdiğim şeyi yaptım. Hissettiğimi söylemedim. Çekildim. Sanki para varmış gibi ortada.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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