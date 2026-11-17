Bir döneme damga vuran ve altı sezon boyunca izleyiciyle buluşan Yasak Elma, yeni hikayesi ve farklı karakterleriyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Medyapım'ın imzasını taşıyacak projeye ilişkin merak edilen ayrıntılar yavaş yavaş netleşirken, dizinin adı, oyuncu kadrosu ve konusu da ortaya çıkmaya başladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

2018 yılında yayın hayatına başlayan ve 2023 yılında final yapan Yasak Elma, aradan geçen yılların ardından yeniden televizyon gündemine geldi. Entrikalarla örülü hikayesi, çarpıcı karakterleri ve sürpriz gelişmeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan yapımın yeni versiyonu için hazırlıklar hız kazandı.

Önceki sezonlarda Yıldız, Ender ve Zeynep karakterleriyle hafızalara kazınan dizinin yeni uyarlamasında ise izleyicileri bambaşka bir hikaye bekliyor. Yapımcı Fatih Aksoy'un öncülüğünde yürütülen projeyle ilgili ilk bilgiler de gün yüzüne çıktı.

YENİ DİZİNİN ADI NE OLACAK?

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Medyapım tarafından hazırlanan yeni projenin çalışma adı şimdilik Mavi Orkide olarak belirlendi. Ancak yapımın isminin son aşamada değiştirilmemesi halinde dizinin Yasak Elma’s adıyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Yeni yapımın NOW TV ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Projenin eski dizinin devamı mı yoksa aynı isimden yola çıkan farklı bir hikaye mi olacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Birce Akalay

FIRAT TANIŞ KADROYA KATILDI

Yeni dizinin oyuncu kadrosuna ilişkin gelişmeler de belli olmaya başladı. Birce Akalay'ın Peri karakterini canlandıracağı yapımda, erkek başrollerden biri için de anlaşma sağlandı.

Başarılı oyuncu Fırat Tanış, merakla beklenen projeyle el sıkıştı. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı senaryoda Tanış, Hüsamettin karakterine hayat verecek.

Aralık ayının ortalarında çekimlerine başlanması planlanan dizide, Peri'nin ablası Fatoş ile Fatoş'un kızları Güneş ve Elif karakterlerini hangi oyuncuların canlandıracağı ise henüz netlik kazanmadı. Söz konusu roller için yapılacak oyuncu seçimleri şimdiden merak uyandırdı.

Fırat Tanış

YENİ YASAK ELMA'NIN KONUSU NE?

Yeni dizinin hikayesi, varlıklı bir yaşam süren Peri'nin hayatında yaşanan beklenmedik değişimle başlayacak. Sahip olduğu konforlu hayatı bir anda altüst olan Peri, çaresiz kalınca ablasının yaşadığı yoksul mahalleye gitmek zorunda kalacak.

İki kızıyla birlikte mütevazı bir yaşam süren ablasının evine yerleşen Peri için alışık olduğu hayatın dışında yeni bir dönem başlayacak. Farklı sosyal çevrelerden gelen karakterlerin aynı çatı altında buluşmasıyla gelişecek olaylar, dizinin temel hikayesini oluşturacak.

Zenginlik ve yoksulluk arasındaki uçurumun, aile ilişkilerinin ve değişen yaşam koşullarının ön plana çıkacağı yapımın, yeni karakterleri ve hikayesiyle nasıl bir etki oluşturacağı şimdiden merak konusu oldu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala