Safra kesesinde tespit edilen taş nedeniyle 16 Kasım'da hastaneye kaldırılan Türk halk müziğinin usta sanatçısı Yavuz Bingöl'den sevindiren haber geldi. 12 gündür tedavi altında bulunan 62 yaşındaki sanatçı taburcu edildi. Ancak Bingöl'ün planlanan ameliyatının henüz yapılamadığı ve dört hafta sonraya ertelendiği açıklandı.

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Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Yavuz Bingöl, safra kesesindeki taş nedeniyle İstanbul'da tedavi altına alınmıştı. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin son gelişmeyi eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

12 GÜNLÜK TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU

Eşinin hastanedeki tedavi sürecinin tamamlandığını belirten Nilşah Ağaoğlu Bingöl, 12 günün ardından taburcu olduklarını açıkladı. Paylaşımında ameliyatın henüz gerçekleştirilemediğini ifade eden Bingöl, operasyonun dört hafta sonraya planlandığını bildirdi.

Yavuz Bingöl ameliyat olamadan taburcu edildi! Eşi son durumunu açıkladı

"TÜM DOSTLARIMIZA SEVGİLER"

Bu süreçte kendilerine destek olan sağlık çalışanlarına, yakınlarına ve dostlarına teşekkür eden Nilşah Ağaoğlu Bingöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"12 gün sonunda hastaneden taburcu oluyoruz. Bize çiçek gibi bakan doktorlarımıza ve buraya sığmayan tüm hemşirelerimize sonsuz teşekkürler. Arayan, soran, gelen, gelemeyen 12 gündür bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sevgiler. Ameliyat hala olamadı, 4 hafta sonra."

HASTANEDE EŞİNİN YANINDAN AYRILMADI

Yavuz Bingöl'ün hastanedeki tedavisi boyunca eşini yalnız bırakmayan Nilşah Ağaoğlu Bingöl, daha önce de hastane odasından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı. Eşinin elini tuttuğu kareye "Hastalıkta sağlıkta tamam da, MR'da neden." notunu düşen Bingöl'ün paylaşımı ilgi görmüştü.

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