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Yeliz Yeşilmen evinin kapılarını açtı! Salondaki soba dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeliz Yeşilmen evinin kapılarını açtı! Salondaki soba dikkat çekti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sunucu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in Bodrum'daki iki katlı villasının kapılarını ilk kez açtı. Lüks evinde dikkat çeken detaylardan bir tanesi de salonun içinde olan kocaman soba oldu. Ünlü ismin evi hem modern hem de nostalji kokuyor.

Şarkıları ve paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren iki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen, okullar tatil olur olmaz soluğu Bodrum’da aldı.

Yeliz Yeşilmen evinin kapılarını açtı! Salondaki soba dikkat çekti - 1. Resim

Ünlü isim kızı ve oğluyla yaşadığı Bodrum’daki 2 katlı villasının kapılarını ilk kez ‘Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ programına açtı. Yeşilmen’in lüks evinin kocaman bahçesi dikkat çekerken zeytin ağaçları ve oldukça büyük olan havuz  da gözden kaçmıyor.

Yeliz Yeşilmen evinin kapılarını açtı! Salondaki soba dikkat çekti - 2. Resim

Ünlü oyuncunun salonunda gri köşe koltuk ve beyaz bir sehpa görenleri kendisine hayran bırakıyor. Yeşilmen’in mutfağı da oldukça dikkat çekici göze çarpan ilk detaylar arasında oyuncunun buzdolabının üzerindeki kocaman fotoğrafı oluyor.

Yeliz Yeşilmen evinin kapılarını açtı! Salondaki soba dikkat çekti - 3. Resim

Evin en çok konuşulan detaylardan biri ise salonun ortasında bulunan kocaman soba oldu. Köşedeki vitrin kupalarla ve bardaklarla dolu… Mutfak dolaplarını ise beyaz tercih etmiş.

Yeliz Yeşilmen evinin kapılarını açtı! Salondaki soba dikkat çekti - 4. Resim

Yeşilmen'in yatak odası da çok konuşuldu.  Ünlü ismin yatağının üzerindeki tülden cibinliği görenleri şaşırttı.

Yeliz Yeşilmen evinin kapılarını açtı! Salondaki soba dikkat çekti - 5. Resim

Dolabında da ziynet eşyaları olduğunu söyleyen Yeşilmen, burada ziynet eşyalarım ve altınlarım var dedi.  Ve tek tek altınlarını gösterdi. Bir altın yüzüğünün ev değerinde fiyatı olduğunu söyledi.

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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