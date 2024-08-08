Yeni dizi ‘Güzel Aşklar Diyarı’ başlıyor! İlk fotoğraflar geldi, güçlü kadro seyirciyi heyecanlandırdı

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Güzel Aşklar Diyarı’ izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım için okuma provası geçtiğimiz gün yapıldı. Provadan ilk fotoğraflar paylaşıldı, kadroda yer alan oyuncuları yan yana gören izleyiciler heyecanlandı.

Merak uyandıran hikayesi ile heyecanla beklenen ‘Güzel Aşklar Diyarı’ çok yakında geliyor. Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan dizinin okuma provası gerçekleşti.

Kanal D’de ekrana gelmeye hazırlanan yapımda okuma provalarına Mahsun Kırmızıgül, Halil Ergün, Meltem Cumbul, Özgü Kaya ve Ege Kökenli’nin yanı sıra tüm oyuncu kadrosu katıldı.

MELTEM CUMBUL: PROJEYE ÇOK GÜVENEREK GELDİM

Diziyle ilgili konuşan Meltem Cumbul, “Çok uzun zamandır beklemedeyim. Aralık ayında yapılması planlanıyordu. Şubat ayına çıkacaktı ama Eylül ayına ertelendiği için 9. ayda okuma gerçekleşti” dedi.

Projenin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Cumbul, “Sebebi ise bir türlü yerinde durmuyor. Aile kavramının ve aşkın önemini çok güzel anlatıyor. Kapadokya’da gerçekleşecek olması daha da özel” şeklinde konuştu.

“Mahsun Kırmızıgül sizi nasıl ikna etti?” sorusuna ise “Çok güvenerek geldim. Hem Mahsun Kırmızıgül hem de Halil Ergül’ün bu işin içinde olması beni ikna etti” cevabını verdi.

HALİL ERGÜN: GENÇLER BENİ TAZELER

Okuma provasında bulunan Halil Ergün ise heyecanını “Proje heyecan verici. Gençlerle oturuyorum. Hikayeyi gençlerle yakalamaya çalışıyorum. Daha şimdiden seslerle, yüzlerle tanışmak çok önemli. Gençler beni tazeler” sözleriyle dile getirdi.