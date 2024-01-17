Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer paylaşımıyla yürek sızlattı! Faturalarını ödemek için yardım istiyor

17 Ocak 2024 17:20 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 17:27

‘Ali Babanın Çiftliği’ , ‘Dalgacı Mahmut’ , ‘Benim De Kalbim Var’ gibi filmlerde oynayan ve çok sayıda 45’liği bulunan Serpil Örümcer, sosyal medyada paylaştığı videoyla gündeme geldi. 1967 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında finale kalarak şöhret basamaklarını çıkan ve Yeşilçam filmlerinde yer alan isim, zor günler geçiriyor.

SEVENLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Ekonomik olarak kötü günler yaşayan oyuncu, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla yardım istedi. Sevenlerine seslenen Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satışa çıkardı.

Örümcer, videosunda “Ben 70’li yılların sanatçısı Serpil Örümcer. Bu resimlerimi 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektriğimi, suyumu ve doğal gazımı vermek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız size imzalı, adınıza göndermek istiyorum. Size çok çok teşekkür ederim, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Kısa sürede gündem olan videoya kısa sürede onlarca destek mesajı geldi.

YEŞİLÇAM'DAN TEZGAHA...

1970’lü yılların ünlü sanatçısı Serpil Örümcer, geçimini sağlamak için daha önce Avcılar’da bir Pazar tezgahında çalıştığı haberleriyle gündeme gelmişti. Sanat dünyasının vefasız olduğunu söyleyen Örümcer, sanatçı dostlarına sitem etmişti. Örümcer verdiği röportajda, "Siz eğer şöhretliyseniz, paralıysanız sizin peşinizi bırakmazlar. Ama bittiyseniz, düştüyseniz maalesef selam bile vermezler. Ben kötü insanların gazabına uğradım. Dost mu değil mi bir de onu öğrendim" ifadelerini kullanmıştı.