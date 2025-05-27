Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti!

Acı Türkü, Çalıkuşu gibi rol aldı yapımlarla hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Devlet Devrim, hayatını kaybetti. 70’ten fazla filmde rol alan oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Ünlü ismin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

70'den fazla sinema filminde rol alan oyuncu Devlet Devrim hayatını kaybetti. Oyuncunun vefat haberini Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, “Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk’u, menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Oyuncunun ölüm nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Devlet Devrim, sinemaya 1963 yılında Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre ile birlikte rol aldığı Çiçeksiz Bahçe filmiyle başladı.

DEVLET DEVRİM KİMDİR?

Mısır'da dünyaya gelen Devlet Devrim, 1962'de Ses dergisinin açtığı kapak yıldızı yarışmasını biri Oyuncu, Bağdat Yolu, Tatlı Sevgilim, Rüzgar Hafiye, Gel Desen Gelemem Ki, Gümüş Gerdanlık, Maskeli Canavar, Kurtlar Sofrası gibi yapımlarda rol aldı.

Oyunculuk kariyeri boyunca 70'den fazla yapımda rol alan oyuncu, 1999 yılında, Attila İlhan'ın aynı adlı romanından uyarlanan Kurtlar Sofrası adlı dizide Arap Zehra adlı şarkıcı bir kadını canlandırdı. ncilikle kazanarak sinemaya adım attı.