Yeşilçam’ın usta oyuncusu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam filmlerinde hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan usta İzzet Günay hastaneye kaldırıldı. Günay’ın yürüyüş yaparken düştüğü ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

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"Vesikalı Yarim", "Hayat mı Bu", "Renkli Dünya", "Ağaçlar Ayakta Ölür" başta olmak üzere çok sayıda sinema filminde rol alan İzzet Günay’dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Unutulmaz oyuncu hastaneye kaldırıldı.

DÜŞME SONUCU YARALANDI

Habertürk’te yer alan habere göre; Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde tatilini geçiren İzzet Günay'ın bu sabah saatlerinde arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken düşme sonucu yaralandığı öğrenildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

89 yaşındaki oyuncunun ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı bilgisi kaydedildi. Günay’ın sağlık durumuna yönelik henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.