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Yeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber! Sezercik’in 'Kötü Nedim’i Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

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Yeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber! Sezercik’in 'Kötü Nedim’i Nihat Ziyalan hayatını kaybetti
Başlık ResmiYeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber! Sezercik’in 'Kötü Nedim’i Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, ‘kötü adam’ rolleriyle hafızalara kazınan 90 yaşındaki oyuncu Nihat Ziyalan, uzun süredir yaşadığı Avustralya’da hayatını kaybetti.

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Türk sinemasında pek çok filmde rol alan, 'Sezercik Aslan Parçası' filmindeki 'Nedim' rolüyle bilinen oyuncu Nihat Ziyalan, uzun yıllardır yaşadığı Avustralya’nın Sidney kentinde hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber! Sezercik’in 'Kötü Nedim’i Nihat Ziyalan hayatını kaybetti
Başlık ResmiYeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber! Sezercik’in 'Kötü Nedim’i Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Lale Belkıs, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Selma Güneri gibi Türk sinemasının yıldız isimleriyle aynı sahnelerde rol alan usya oyuncu sinema kariyeri boyunca 150'ye yakın filmde rol aldı.

Çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in davetiyle sinemaya adım atan ve çoğunlukla sert mizaçlı, ikonik "kötü adam" karakterleriyle tanınan sanatçı, aynı zamanda yazar ve şair olarak da biliniyordu.

Yeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber! Sezercik’in 'Kötü Nedim’i Nihat Ziyalan hayatını kaybetti
Başlık ResmiYeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber! Sezercik’in 'Kötü Nedim’i Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

1960 ve 1970’li yıllarda Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle öne çıkan oyuncunun bilinen filmleri ise şöyle:

YılFilmler
1968Bin Yıllık Yol, Öksüz, Azrail Benim
1970Casus Kıran, Dört Kabadayı, Koreli Kemal, Zagor, Yiğitlerin Dönüşü
1971Azrail, Herşey Oğlum İçin, Belanın Kralı, Yarın Son Gündür
1972Sev Dedi Gözlerim, Üç Kağıtçılar, Kaderimin Oyunu
1973Babaların Günahı, Bebek Gibi Maşallah, Ağlıyorum
1974Gariban, Yazık Oldu Yarınlara, Şenlik Var
Yeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber! Sezercik’in 'Kötü Nedim’i Nihat Ziyalan hayatını kaybetti
Başlık ResmiYeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber! Sezercik’in 'Kötü Nedim’i Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Oyuncu, Nihat Ziyalan 44 yıldır Avustralya’da yaşıyordu.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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