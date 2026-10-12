Yeşilçam'ın usta oyuncusu, ‘kötü adam’ rolleriyle hafızalara kazınan 90 yaşındaki oyuncu Nihat Ziyalan, uzun süredir yaşadığı Avustralya’da hayatını kaybetti.

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Türk sinemasında pek çok filmde rol alan, 'Sezercik Aslan Parçası' filmindeki 'Nedim' rolüyle bilinen oyuncu Nihat Ziyalan, uzun yıllardır yaşadığı Avustralya’nın Sidney kentinde hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber! Sezercik’in 'Kötü Nedim’i Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Lale Belkıs, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Selma Güneri gibi Türk sinemasının yıldız isimleriyle aynı sahnelerde rol alan usya oyuncu sinema kariyeri boyunca 150'ye yakın filmde rol aldı.

Çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in davetiyle sinemaya adım atan ve çoğunlukla sert mizaçlı, ikonik "kötü adam" karakterleriyle tanınan sanatçı, aynı zamanda yazar ve şair olarak da biliniyordu.

Yeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber! Sezercik’in 'Kötü Nedim’i Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

1960 ve 1970’li yıllarda Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle öne çıkan oyuncunun bilinen filmleri ise şöyle:

Yıl Filmler 1968 Bin Yıllık Yol, Öksüz, Azrail Benim 1970 Casus Kıran, Dört Kabadayı, Koreli Kemal, Zagor, Yiğitlerin Dönüşü 1971 Azrail, Herşey Oğlum İçin, Belanın Kralı, Yarın Son Gündür 1972 Sev Dedi Gözlerim, Üç Kağıtçılar, Kaderimin Oyunu 1973 Babaların Günahı, Bebek Gibi Maşallah, Ağlıyorum 1974 Gariban, Yazık Oldu Yarınlara, Şenlik Var

Yeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber! Sezercik’in 'Kötü Nedim’i Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Oyuncu, Nihat Ziyalan 44 yıldır Avustralya’da yaşıyordu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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