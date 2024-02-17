Yeşilçam’ın yıldızı Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı’nda Kemal Sunal ile birlikte rol alan Sevda Ferdağ 81 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam döneminin ünlü oyuncusu Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. Uzun süredir hastalıklarla mücadele eden Ferdağ, 81 yaşında vefat etti.

Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla duyurdu.

150'DEN FAZLA FİLMDE OYNADI

1958 yılında çevirdiği ilk filmindeki başarısızlık sonucu Almanya'ya yerleşen Sevda Ferdağ, ablasının ısrarlarıyla yeniden sinemada yer almak üzere Türkiye'ye döndü. "Azrailin Habercisi" filmiyle beklemediği bir ilgi gördü, daha sonra arka arkaya birçok filmde yer aldı. Salon komedileri ve "sabun köpüğü" tabir edilen filmlerde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde oynayan Sevda Ferdağ, aynı zamanda sahneye çıkarak şarkı da söyledi. Ferdağ, 150'yi aşkın sinema filminde rol aldı.

KAPICILAR KRALININ KIZIL SAÇLI GÜZELİ

Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan 1976 yapımı Kapıcılar Kralı’nda Kemal Sunal ile birlikte rol aldı. Filmde profesyonel dolandırıcı Mahir’in ortağı rolünü başarıyla üstlendi. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan Sevda Ferdağ, Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli olarak hafızalara kazındı.

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YAPRAK DÖKÜMÜ'NDE DE ROL ALDI

Başarılı oyuncu Sevda Ferdağ, bir dönem Kanal D ekranlarına damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde de rol aldı. Dizide Ali Rıza Bey'in eski arkadaşına hayat verdi.

FİLMOGRAFİSİ

O Günden Sonra (1958), Helal Olsun Ali Abi (1963), Gurbet Kuşları (1964), Kelebekler Çift Uçar (1964), İstanbul Kazan Ben Kepçe (1965), Aslanların Dönüşü (1966), Kapıcılar Kralı (1976), Öksüzler (1986) ve daha birçok filmde rol aldı.

ÖDÜLLERİ

1979: 16. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Seninle Son Defa

1998: 35. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Ağır Roman

2003: 8. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü

2005: 12. Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2009: 46. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü