Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin ünlü diziyle el sıkıştı

O3 Medya ile BKM Mutfak’ın ortaklığında çekilecek olan “Dönüş” dizisinin oyuncu görüşmeleri devam ederken dizinin oyuncu kadrosuna Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi Belçim Bilgin dahil oldu. Ünlü oyuncu dizide avukat Filiz Aydın karakterini canlandıracak.

Dönüş dizisi atv’nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı diziler arasında yer alıyor. Hülya Bilban’ın hem yazıp hem de yöneteceği dizi Bursa’da çekilecek.

Dizinin ilk belli olan oyuncusu Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi Belçim Bilgin oldu. Oyuncu dizide ergenlik çağında kızı olan avukat Filiz Aydın karakterini canlandıracak.

DÖNÜŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi yıllar sonra Bursa’ya Asayiş Şube Müdürü olarak atanan geçmişinde derin bir acı olan Leyla Aziz’in adalet savaşını anlatıyor. Dizinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor.