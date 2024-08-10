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Zonguldak’ta av tüfeğiyle vurulan köpeği Hande Yener sahiplendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Zonguldak’ta av tüfeğiyle vurulan köpeği Hande Yener sahiplendi

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'taki alkollü şahıs tarafından vurulan, başından ve vücudundan çok sayıda kurşun çıkan Ateş adındaki köpeği ünlü şarkıcı Hande Yener sahiplendi.

Bartın’da başından vurulduktan sonra bir hayırsever tarafından veterinere götürülen sokak köpeği Ateş’in bedeninde 20’den fazla mermi olduğu belirlenmişti. Tedavisi devam eden köpeğe Hande Yener yardım eli uzattı.

ALKOLLÜ ŞAHIS ACIMADAN VURDU 

İddiaya göre, Almanya'dan Bartın'ın Kozcağız beldesine yıllık izne gelen 19 yaşındaki gurbetçi H.C.U., 22 Temmuz günü alkol aldıktan sonra Ateş isimli sokak köpeğini av tüfeğiyle başından vurdu. Silahtan çıkan kurşun, köpeğin burnunda delik açtı. 

Zonguldak’ta av tüfeğiyle vurulan köpeği Hande Yener sahiplendi - 1. Resim

VÜCUDUNDAN KURŞUN ÇIKTI

Yaralanan köpeği fark eden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden Zonguldak'taki hayvansever Seda Kaya'ya ulaşarak durumu anlattı. Kaya, köpeği Zonguldak'taki veteriner kliniğine getirdi. Burada ameliyata alınan köpeğin vücudundan çok sayıda kurşun çıktı. Hayvanın gözü de ampute edildi. Çıkarılan kurşun ise burnunda delik açtı.

HANDE YENER’İN EVİNE GİDECEK

Kaya, sosyal medyadan kendisine ulaşan ünlü sanatçı Hande Yener'in köpeği sahiplendiğini ve tedavisinin ardından İstanbul'a nakil ettireceğini ifade etti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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