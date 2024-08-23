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Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülle dönüyor! Beklenen fragman geldi, yeni sezon tarihi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8’in vazgeçilmez yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni sezon tarihi belli oldu. İzleyicilerin merakla beklediği programdan beklenen fragman geldi, kanal tarafından başlangıç tarihi de açıklandı.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni sezonu merakla bekleniyor. Her bölümüyle yakından takip edilen program için geri sayım başladı.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülle dönüyor! Beklenen fragman geldi, yeni sezon tarihi belli oldu - 1. Resim

İzleyiciler bu sezonki büyük ödülün ne kadar olacağını merakla beklerken, “Zuhal Topal’la Yemek’teyiz ne zaman başlayacak” sorusu da gündemde. 

Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülle dönüyor! Beklenen fragman geldi, yeni sezon tarihi belli oldu - 2. Resim

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ 127. HAFTA TANITIMI

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Reytinglerde üst sıralarda yer alan programın 127. hafta tanıtımı ve yeni fragmanı yayınlandı. Ardından gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülle dönüyor! Beklenen fragman geldi, yeni sezon tarihi belli oldu - 3. Resim

BÜYÜK ÖDÜLÜ ÜNLÜ SUNUCU AÇIKLADI

Hem eğlenceli hem de tartışmaların da yaşandığı programın sunucusu Zuhal Topal fragmanda “Bu sezon Yemekteyiz’in büyük ödülü hala duymayan varsa, tam 150 bin TL” dedi. Geçen sezon 75 bin TL olan Yemekteyiz’in bu sezonki büyük ödülü duyanları şaşırttı. 

Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülle dönüyor! Beklenen fragman geldi, yeni sezon tarihi belli oldu - 4. Resim

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yeni sezonuyla Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 16.00’da TV8’de.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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