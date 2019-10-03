Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasım ayında londra'da düzenlenecek olan, marka liderleri zirvesi; lob'ın europe'un Türkiye ayağında, 14. uluslararası kalite ödülleri, yeni yüzyıl üniversitesi'nde törenle dağıtıldı.İş sanat medya sağlık sektöründe yaptıkları işleriyle kaliteyi yakalayanlar ödül aldı.

Medya Ödüllerinde, Yılın Televizyon Gazetecisi Ödülü, TGRT Haber Ankara Temsilcisi,Batuhan Yaşar'a geldi.

Ödülünü onun adına, TGRT Haber Kurumsal İletişim Direktörü Sait İnanç aldı.

14. uluslararası Avrupa Kalite ödüllerinde, Yılın en iyi haber muhabiri ödülünü TGRT Haber'den Özay Erad aldı.

Ödülün sahibi Özay Erad ''O ödüllerden biri de bana geldi. İşini, mesleğini aşkla yapanların bir arada yapanları bir arada burada görmek o kadar gurur verici ki, onların arasında ben de olduğum için şanslıyım. Ve bu ödülü aldığım için hepinize çok teşekkür ediyorum'' dedi.