Türkiye Gazetesi

Ankara’nın yerel değerlerinin ve kent kimliğinin korunması, yaşatılması ve başarılı çalışmaların takdir edilmesi maksadıyla Medya Ankara tarafından “Başkente Değer Ödülleri” töreni düzenlendi.

Ankara’da 2021 yılında hizmetleri ve başarıları ile öne çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, sporcular, sanatçılar, gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve iş dünyasından isimler Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen “Başkente Değer Ödülleri” töreninde ödüllerini aldı. Söz konusu ödül töreninde, bir süre önce vefat eden İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Meslekte Hizmetine Vefa Ödülü’ne layık görüldü.

Sevenleri Batuhan Yaşar'ı anlattı: Herkesin derdine çare olmaya çalışırdı “Sevgisinde samimiydi, çok merhametliydi. Taşradan gelen hastalarla kimin ne derdi varsa yakından ilgilenirdi. Odasına girenin derdine çare olmaya çalışır, çare olamasa bile mutlaka moral vererek gönderirdi.”

Batuhan Yaşar'ı dualarla uğurladık İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar dün akşam tedavi gördüğü hastanede Hakk’ın rahmetine kavuştu. Yaşar, Keçiören Bağlum Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.