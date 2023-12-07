Gönül Dağı’nın sevilen oyuncusu Ömer dizisine transfer oldu! Seyirci çok sevinecek

7 Aralık 2023 10:05 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 10:07

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Gamze Karaduman, Barış Falay, Simay Barlas, Melike Güner Çiçek, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi Pazartesi akşamları Star TV’de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın yazdığı ve ilk bölümünden bu yana ilgi toplayan dizinin İsrail dizisi Shitsel’den uyarlama olduğu biliniyor.

ALİ DÜŞENKALKAR ÖMER’İN KADROSUNDA

Reytinglerde üst sıralarda yer alan ve hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyen diziye yeni bir oyuncu katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Gönül Dağı dizisinde Muammer karakterini üstlenen ve geçtiğimiz günlerde projeye veda eden Ali Düşenkalkar, Ömer dizisinin kadrosuna dahil oldu. Düşenkalkar, dizide Barış Falay’ın oynadığı Reşat’ın ağabeyini canlandıracak. Ali Düşenkalkar dizide sözü geçen ve sert bir mafya olan İzzet karakteriyle tansiyonu yükseltecek.

“YENİ PROJELERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE VEDALAŞTIK”

Ali Düşenkalkar, diziden senaryo gereği ayrılmıştı. Yapımcı Necati Akpınar, başarılı ismin ayrılma nedenini “Ali Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinde Muammer karakteriyle çok güzel bir iş çıkardı. Ancak, senaryoda Muammer karakterinin hikayesi bitti. Biz de Ali Bey’e teşekkür ederek, yeni projelerde görüşmek üzere vedalaştık. Ali Bey’in diziden ayrılmasıyla ilgili başka bir sebep yoktur” sözleriyle açıklamıştı.

Usta isim, 116. bölümde projeye veda etmişti. İstanbul Devlet Tiyatroları’nda görev alan Ali Düşenkalkar; İkinci El Cinayet, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Amadeus gibi birçok oyunda, Hanımın Çiftliği, Kız Babası, Hayat Apartmanı gibi birçok dizide rol aldı.