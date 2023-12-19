O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu! Jüri koltuğunda sürpriz isim…

19 Aralık 2023 14:42 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 14:43

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı’nın her yılbaşında ekrana getirdiği O Ses Türkiye bu yıl da TV8 ekranlarında yayınlanacak. Merakla beklenen programda ayrıntılar belli oldu. 31 Aralık Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak yapımda, birbirinden ünlü isimler performans sergileyecek.

ACUN ILICALI VE BEYAZ’DAN TERS KÖŞE

Her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da renkli anlara sahne olması beklenen programda jüri koltuğunda oturacak isimler merak ediliyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; bu yılbaşı gecesi Beyaz Show’u yapma fikrinden vazgeçen Beyazıt Öztürk bir sürpriz yapacak ve Acun Ilıcalı’nın yerine fenomen yarışmayı sunacak. Ilıcalı da Öztürk’ün yerine jüri koltuğunda oturacak. Jüride sürpriz isim olarak Meryem Uzerli oturacak. Murat Boz ve Ebru Gündeş de diğer jüri üyeleri arasında yer alacak.

PERFORMANS SERGİLEYECEK ÜNLÜLER KİMLER?

27 Aralık’ta O Ses Maltepe Stüdyosu’nda çekilecek yarışmaya renk katacak ünlüler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti’nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp- Bengi Apak, Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan, tv8’in Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor.

20 ve 26 Aralık’ta yarışmacılar Tarık Sezer ve Orkestrası’yla ses provası yapacak.