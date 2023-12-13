RADEV Artı Ödülleri töreninde TGRT FM’e ve TGRT Haber’e Ödül

13 Aralık 2023 14:06 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:06

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Radyo Evi Derneğinin 12’ncisini düzenlediği RADEV Artı Ödülleri töreni Zeytinburnu’nda bulunan Kazlıçeşme Sanat Merkezinde gerçekleşti. Törene Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, Radyo Evi Derneği (RADEV) Başkanı Yusuf Erbaş ve çok sayıda radyo sanatçısı katıldı. Törende birçok kurum ve radyo sanatçılarına çeşitli kategoride ödüller verildi. "Yılın Pozitif Radyo Programı Ödülü" Dünya Dönerken programı ile TGRT FM Müdürü Ataullah Arvas’a verildi. "Yılın Kanalı Ödülü" ise TGRT Haber’e verildi. "Yılın Belediye Başkanı Ödülü" Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a takdim edildi.

TGRT FM Müdürü Ataullah Arvas

“NEGATİF RUH HALİ İÇERİSİNDE OLAN DİNLEYİCİYİ RAHATLATIYORUZ”

Yılın Pozitif Radyo Programı Ödülü'ne layık görülen TGRT FM Müdürü Ataullah Arvas, “Yaklaşık 27 yıldır TGRT FM’de program yapıyorum. Makaleler arasında, Söz Sözü Aştı ve Dünya Dönerken programını yapıyorum. Dünya Dönerken programı bir halk programı. Radyo dinleyicisiyle diyaloğa girerek yapıyoruz bu programı. Onlarca telefon alıyoruz. O telefonları arıyoruz. Günün gündemi ile ilgili vatandaşın görüşlerini alıyoruz. Aynı zamanda çok tatlı bir sohbette oluyor. Burada Dünya Dönerken programımız ödüle layık görüldü. Negatiften pozitife çeviren ödülünü aldık. Vatandaşı, dinleyiciyi rahatlatıyoruz. Günlük telaş içerisinde negatif ruh hali içerisinde olan dinleyiciyi birebir diyaloglarımızla rahatlatıyoruz. Hem gündemi konuşuyoruz ama kullandığımız üslup güler yüzlü, biraz esprili. RADEV bizi ödüle layık gördü. TGRT FM’in Dünya Dönerken programına ‘Negatifi Pozitife Çeviren’ program ödülü verildi" diye konuştu.