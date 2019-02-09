Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçim kampanyası kapsamında Sivas’ta düzenlenen ilk mitingde vatandaşlara hitap etti. Terörle mücadelenin bütün ciddiyetiyle devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: Biz bunu yaparken birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar? ‘Domates, patlıcan, sivri biber’ diyorlar. Düşünün, bir merminin fiyatı nedir? Benim Mehmet’imin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği bu mücadelenin bedeli nedir? Bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da George’a Hans’a önayak oluyorlar. Biz bu mücadeleyi bugüne kadar kazandık ve kazanmaya da devam edeceğiz. Eğer birileri marketlerde şuralarda buralarda yapıyorlarsa, gerekirse tanzim satışları belediyelerimizin eliyle kurarız ve en ucuz fiyata da buralara ürünleri getiririz. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Gıda Tarım Bakanlığımız başladılar.

İSTİSMARCILARA İNANMAYIN

Erdoğan, AK Parti’nin Sivas’ta adayını çekeceği yönünde dedikodu çıkartıldığını hatırlatarak “Sakın bu yalanlara, dedikodulara, fitneye fesada aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Bu ülkeyi 16 yıldır anlı şanlı yöneten, dünyada nam salan AK Parti’yiz AK Parti. Ve bizim Cumhur İttifakı’mızın iki ayağı vardır, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhur İttifakı’nın içinde başka bir parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey de yok” uyarısında bulundu.

VATANIMIZA UZANAN ELİ KIRARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1919’da Sivas’ta Cumhuriyetin temelinin atıldığını, ufuklarının çizildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “31 Mart seçimlerinin startını Sivas’ta verirken diyoruz ki millî sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas’ta söylediğimizi 100 yıl sonra bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız. Cudi’de, Tendürek’te, Gabar’da hatta Kandil’de kırdık, yine kırarız. Afrin’de, Cerablus’ta bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik, gene veririz. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı veririz. Türkiye’nin çıkarlarına, kazanımlarına, büyük Türkiye hedefine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Türkiye’nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar inşallah 31 Mart’ta milletimizden yine bir tokat yiyeceklerdir. CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, dördü de el ele, kol kola yürüyorlar. İki ay Afrin’de biz leblebi, çekirdek mi kullandık? Mermi kullandık, bombaları kullandık. Silahlı, silahsız bütün insansız hava araçlarıyla teröristleri yok ettik. Bu, ne domatese benzer, ne patlıcana, ne sivri bibere. Benim ecdadım Çanakkale’yi fethederken ne yedi, ne içti, bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar. Üç kuruş, beş kuruş yeri geldiğinde fazla veririz ama biz merte, namerte bu toprakları yedirtmeyiz.”